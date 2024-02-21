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ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

2/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم ضبط باص نقل مشترك صغير، يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب فقط، خلال مسيرة على طريق الموقر - الأزرق باتجاه عمّان، حيث تم اجراء اللازم، واتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.
وأضاف الصمادي، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع تعطّل تريلا على الطريق الصحراوي مقابل مدينة الحجاج، حيث تواجدت دورية في الموقع للدلالة والإرشاد، لحين إصلاح التريلا.
وبينّ أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدة حوادث كان أبرزها، تدهور تريلا مُحملة بمادة الصويا على الطريق الصحراوي منطقة ضبعة، حيث أدى الحادث إلى انقلاب التريلا وانسكاب الحمولة، وتم إغلاق حركة السير واجراء تحويلة مؤقتة، حتى تم رفع العوائق عن الطريق، وإعادة حركة السير بشكل طبيعي.
وأشار الصمادي إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن، على طريق بغداد الدولي باتجاه الصفاوي، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، تم نقلها إلى مستشفى الرويشد الحكومي.













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