Wednesday, 21 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم النيابية تناقش تحديات المدارس الخاصة

2/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الأربعاء، المشاكل والتحديات التي تواجه المدارس الخاصة، وذلك خلال لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن.


في المقابل تعقد لجنة فلسطين لقاء مع أعضاء من الحملة ضد الإبادة في غزة.


MENAFN21022024000208011052ID1107878067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث