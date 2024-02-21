التعليم النيابية تناقش تحديات المدارس الخاصة
التاريخ
2/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الأربعاء، المشاكل والتحديات التي تواجه المدارس الخاصة، وذلك خلال لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن.
في المقابل تعقد لجنة فلسطين لقاء مع أعضاء من الحملة ضد الإبادة في غزة.
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