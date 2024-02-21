أوكرانيا.. عودة 11 طفلا من روسيا بوساطة قطرية

MENAFN - Al Wakeel News)قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "11 طفلا أوكرانيا تم لم شملهم مع عائلاتهم بعد إعادتهم إلى وطنهم من روسيا، الثلاثاء".



وتمت إعادة الأطفال من روسيا بوساطة قطرية وبدعم من منظمة "اليونيسف".

ومن جانبها، قالت الحكومة القطرية، الثلاثاء، إن وساطتها نجحت في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم "في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، أن "وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، لولوة بنت راشد الخاطر أوضحت أن سفارة قطر في موسكو استضافت 11 طفلا وأسرهم خلال عملية لم الشمل، ورافقتهم إلى وجهاتهم النهائية للتأكد من سلامتهم وراحتهم، كما ذكرت أن المجموعة ضمت أطفالا من ذوي الإعاقة، وتم تقديم رعاية طبية خاصة لهم، وذلك بالتنسيق مع الجانبين الأوكراني والروسي".



وأضاف الأنصاري أن الوزيرة "جددت تقدير قطر لكل من أوكرانيا وروسيا لتعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال، وتوفير الرعاية المناسبة لهم، كما أضافت أن تعاون أوكرانيا وروسيا مع جهود الوساطة القطرية منذ بدايتها، كان عاملا مهما في نجاح عمليات لم شمل الأسر".



وأكد المتحدث "استمرار هذه الجهود في الفترة المقبلة، طالما هناك قبول من الجانبين الروسي والأوكراني لهذه الوساطة"، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية.

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