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ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً

2/21/2024 1:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الأربعاء.
وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في نيسان المقبل على 2.040.50 دولار للأونصة .
وكانت قد تمت المتاجرة مسبقاً على 2.042.20 دولار للأونصة.
ووفقاً للتحليلات، قد يجد الذهب نقاط الدعم على 2006.60 دولار، والمقاومة على 2042.35 دولار.













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