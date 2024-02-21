طالب يسافر إلى الكلية مرتين في الأسبوع بالطائرة .. لسبب غريب

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف طالب كندي في جامعة كولومبيا البريطانية أنه يسافر مرتين بالطائرة أسبوعياً من محل إقامته في منطقة كالجاري إلى فانكوفر لحضور دروسه لأن ذلك أرخص من دفع الإيجار.
وقال تيم تشين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «ريديت» إنه مقيم في كالجاري ويسافر إلى فانكوفر يومي الثلاثاء والخميس لحضور دروسه وأنه قام بسبع رحلات خلال شهر يناير واكتشف أنها أرخص من دفع الإيجار الشهري في المدينة.
كتب تشين "أسافر إلى فانكوفر في الصباح وأعود إلى كالجاري ليلاً على متن طيران كندا ووجدت أن هناك توفيرًا لأن السفر بالطائرة أرخص كثيراً من استئجار شقة بالقرب من الجامعة".
وأضاف عادة ما تكلف الرحلة ذهابًا وإيابًا من كالجاري إلى فانكوفر 150 دولارًا، أي 1200 دولار شهريًا، فيما تبلغ تكلفة إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة في فانكوفر حوالي 2100 دولار.
وتفاعل متابعوه على مواقع التواصل مع قصته فكتب أحدهم أنها فكرة جيدة وأقل بكثير من تكاليف الإيجار والطعام والتكاليف الأخرى.
وعبر آخر عن مخاوفه من تفويت الاختبارات إذا تأخرت الرحلات الجوية، فيما أكد ثالث أنه يعيش قرب الحرم الجامعي وما زال يتغيب عن الدروس.
وقال آخر: "الشيء الذي لم يذكره الناس هنا هو أنك ستشعر بالإرهاق وتضيع الوقت في طوابير الأمن".
MENAFN21022024000110011019ID1107878004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.