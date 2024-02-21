طالب يسافر إلى الكلية مرتين في الأسبوع بالطائرة .. لسبب غريب

كشف طالب كندي في جامعة كولومبيا البريطانية أنه يسافر مرتين بالطائرة أسبوعياً من محل إقامته في منطقة كالجاري إلى فانكوفر لحضور دروسه لأن ذلك أرخص من دفع الإيجار.

وقال تيم تشين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «ريديت» إنه مقيم في كالجاري ويسافر إلى فانكوفر يومي الثلاثاء والخميس لحضور دروسه وأنه قام بسبع رحلات خلال شهر يناير واكتشف أنها أرخص من دفع الإيجار الشهري في المدينة.

كتب تشين "أسافر إلى فانكوفر في الصباح وأعود إلى كالجاري ليلاً على متن طيران كندا ووجدت أن هناك توفيرًا لأن السفر بالطائرة أرخص كثيراً من استئجار شقة بالقرب من الجامعة".

وأضاف عادة ما تكلف الرحلة ذهابًا وإيابًا من كالجاري إلى فانكوفر 150 دولارًا، أي 1200 دولار شهريًا، فيما تبلغ تكلفة إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة في فانكوفر حوالي 2100 دولار.

وتفاعل متابعوه على مواقع التواصل مع قصته فكتب أحدهم أنها فكرة جيدة وأقل بكثير من تكاليف الإيجار والطعام والتكاليف الأخرى.

وعبر آخر عن مخاوفه من تفويت الاختبارات إذا تأخرت الرحلات الجوية، فيما أكد ثالث أنه يعيش قرب الحرم الجامعي وما زال يتغيب عن الدروس.

وقال آخر: "الشيء الذي لم يذكره الناس هنا هو أنك ستشعر بالإرهاق وتضيع الوقت في طوابير الأمن".



