تغير على درجات الحرارة .. الحالة الجوية في المملكة اليوم

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اليوم الأربعاء على درجات الحرارة، والأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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