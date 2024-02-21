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تغير على درجات الحرارة .. الحالة الجوية في المملكة اليوم

2/21/2024 12:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اليوم الأربعاء على درجات الحرارة، والأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


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