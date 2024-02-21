الاحتلال ينسحب بشكل كامل من مدينة ومخيم جنين
التاريخ
2/21/2024 12:08:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بشكل كامل من مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وكان مراسل الجزيرة قال سابقا إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.
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