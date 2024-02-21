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واشنطن تقول إن الحوثيين استهدفوا سفينة متجهة إلى عدن

2/21/2024 12:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة "سي شامبيون" يوم 19 فبراير/شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن.


وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة.


والسفينة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان.


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