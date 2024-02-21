واشنطن تقول إن الحوثيين استهدفوا سفينة متجهة إلى عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة "سي شامبيون" يوم 19 فبراير/شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة.
والسفينة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان.
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