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المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن غرة شهر رمضان المبارك

2/21/2024 12:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن شهر شعبان الهجري الجاري سيتم 29 يوما فلكيا تنتهي يوم الأحد 10 مارس.


وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه من المقرر أن تكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445 هجري يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.


وأشارت الحسابات الفلكية إلى أنه هذا العام ستكون عدة شهر رمضان الكريم 30 يوما تبدأ 11 مارس وتنتهي 9 أبريل 2024، وسيكون أول شهر رمضان أقل الأيام من حيث عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة.


في حين سيكون آخر شهر رمضان الأطول في عدد ساعات الصيام، بـ14 ساعة و14 دقيقة، وفق الحسابات الفلكية.


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