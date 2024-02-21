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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

2/21/2024 12:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، بعد تراجع مماثل في نهاية الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء، 63 نقطة ليصل إلى 38564 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 144 نقطة ليصل إلى 15630 نقطة أي نحو 1 % من قيمة الأسهم.
وانخفض مؤشر (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 4975 نقطة.
واستقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد.













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