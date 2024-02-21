ناجٍ من الاعتقال بغزة يكشف ما فعله به جيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاش الفلسطيني رمضان شملخ من سكان حي الزيتون شرقي مدينة غزة، أوقاتا عصيبة جراء التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة.



وتظهر على شملخ، الذي نجى من "الموت المحقق"، علامات التعذيب والجروح البالغة على وجهه ويديه ورأسه.



ويعيش شملخ بحالة من القلق والتوتر حيال مصير ثلاث شقيقات له، خاصة بعد أن قام الاحتلال بإجباره على النزوح برفقة أخيه المصاب إلى جنوب قطاع غزة.

وتفاجأ الشاب بتوغل جيش الاحتلال في حي الزيتون بعد أن انسحب منه الأسابيع الماضية، مما أثار حالة من الذعر لدى المواطنين الذين نزحوا للمناطق الغربية بمدينة غزة.



وقال شملخ: "قصف الاحتلال البيوت فوق رؤوسنا، وأطلق الرصاص والقذائف علينا، وجرف الشوارع، وعذبنا بشكل كبير".



وأضاف: "كنا في المنزل بحي الزيتون، وتوغلت قوات الاحتلال وألقت قنبلة على باب البيت وفتحته، كنا هناك أنا وأخي المصاب وثلاث شقيقات".

وتابع: "طلعنا من البيت بعدما نادوا علينا، وتحدثنا معهم مؤكدين أننا أبرياء مدنيون".



ولفت إلى أن جيش الاحتلال اعتقله برفقة أخيه المصاب، وعذبه بشكل مهين، باستخدام الأحذية وذبح يده بالسكين، وضربه بالكراسي والأواني ورمي الحجارة الثقيلة على أقدامه.



ويجهل الشاب مصير 3 من شقيقاته، اللاتي فقدت أخبارهن منذ اعتقالهن.

وأوضح أن جيش الاحتلال، عندما اقتحم المنزل، قال: "سوف نضع القناص فوق المنزل، إما تموتون هنا أو ترحلون إلى جنوبي قطاع غزة".



وذكر أنه عندما قرر الرحيل، أوقفته العديد من الدوريات التابعة لجيش الاحتلال التي توغلت في المنطقة بحي الزيتون.



ويخضع الشاب لفحوصات طبية بعد وصوله إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب التعذيب الذي تعرض له.



وفي وقت سابق الثلاثاء، نزحت مئات العائلات الفلسطينية من منازلها، على وقع القصف العنيف وتوغل قوات الاحتلال، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

