Wednesday, 21 February 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

2/21/2024 12:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.


وفي اليوم الـ138 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في القطاع، مرتكبا مجازر جديدة خلّفت شهداء وجرحى.


MENAFN21022024000208011052ID1107877946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث