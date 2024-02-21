الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة
التاريخ
2/21/2024 12:08:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.
وفي اليوم الـ138 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في القطاع، مرتكبا مجازر جديدة خلّفت شهداء وجرحى.
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