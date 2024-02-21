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أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

2/21/2024 12:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن "إسرائيل" لم تسمح بأكثر من نصف المساعدات المقررة هذا العام إلى شمالي قطاع غزة.


جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، الثلاثاء، حول منع أنشطة الإغاثة لقطاع غزة المحاصر من "إسرائيل".


وقالت: "سلطات الاحتلال منعت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 51 بالمئة من المهمات التي خططت لها الأونروا وشركاؤها في المجال الإنساني لتقديم المساعدات وإجراء التقييمات لمناطق شمالي غزة".


وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي شمالي غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت "أونروا"، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة".


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