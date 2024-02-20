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استمرار فترة طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023

2/20/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر اليوم الأربعاء فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تستمر لمدة 6 أيام متتالية بدأت السبت الماضي، وتنتهى يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقي الطلبات للذكور.



واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا على موقع النيابة العامة.



وحددت النيابة الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى.



وانتهت الخميس الماضي، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير واستمرت حتى يوم 15 فبراير.



كما انتهت الخميس 8 فبراير الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت
الخميس 8 فبراير.












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