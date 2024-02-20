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وزير خارجية تونس يزور موناكو لتعزيز علاقات التعاون والشراكة

2/20/2024 11:22:02 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار سيزور إمارة موناكو اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة القادم، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.



وأضافت الخارجية التونسية ـ في بيان لها ـ أنه سيرافق عمار خلال الزيارة رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعقد أعمال اللجنة الثنائية للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي المنظم من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الاقتصادي بموناكو.



وأفادت الوزارة بأن عمار سيقوم أيضا خلال هذه الزيارة بإجراء مقابلات مع مسئولين في موناكو لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.












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