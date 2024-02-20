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8 تكليفات من وزير الرى للتعامل مع التغيرات المناخية

2/20/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائي والري على أهمية وضع الوزارة بجميع أجهزتها التنفيذية والبحثية رؤية مستقبلية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل "إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة " التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023 - ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية".



أضاف سويلم أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل "الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً "، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل "من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها"، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع .



وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى بشأن التغيرات المناخية:
1- وضع سيناريوهات متكاملة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط للظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ، يعقبها وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو.



2- البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.



3- الدراسات البحثية الصادرة عن المركز يجب أن تكون دراسات تطبيقية تمكن متخذى القرار من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوبة.



4- تشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز وقطاع التخطيط وجهات الوزارة المعنية.



5- التنسيق بين جهات الوزارة التنفيذية والبحثية لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية والسيول.



6- وضع الخطط المستقبلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيقها.



7-
الإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الحالية ، وتدريب المهندسين على كيفية استخدامها، وتحديد البيانات، المطلوب تجميعها بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة.



8- الانتهاء من "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ.












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