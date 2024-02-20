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الخارجية الأمريكية: واشنطن احتاجت وقتا لصياغة عقوبات جديدة ضد روسيا

2/20/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن الولايات المتحدة استغرقت قسطا من الوقت لصياغة قيود جديدة على روسيا، والتي تعتزم الإعلان عنها في 23 فبراير.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري عندما سُئل عن سبب انتظار واشنطن حتى يوم الجمعة لنشر معلومات حول القيود الجديدة: "يستغرق إعداد حزم العقوبات هذه وقتا".

وأضاف متحدثا عن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "إذا كنتم تتابعون، فقد رأيتم أننا أدخلنا
​​عددا كبيرا من حزم العقوبات خلال هذا الوقت، لم نقم بتأجيل أي شيء.. لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة لفرض عقوبات جديدة في أسرع وقت ممكن إذا
دعت
الحاجة لذلك، إذا رأت التفافا على العقوبات.

ولم يجزم بإجابته
عندما سُئل عما إذا كانت هناك خطط لفرض قيود بناء على المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر 2023، والذي ينص على إمكانية فرض قيود على المؤسسات المالية التي، وفقا لواشنطن، تنفذ معاملات لصالح المجمع الصناعي العسكري في روسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن في 23 فبراير عن حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا "لمحاسبتها" على وفاة المعارض أليكسى نافالى.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بتوجيه من الرئيس بايدن سنعلن يوم الجمعة عن حزمة عقوبات كبيرة لمحاسبة روسيا على ما حدث مع السيد نافالني".

وأضاف أن العقوبات الجديدة ستفرض كذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.







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