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زى النهارده.. ركلات الترجيح تحرم الأهلى من حصد السوبر الأفريقى أمام وفاق سطيف

2/20/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم 21 فبراير 2015، خسر الأهل لقب كأس السوبر الأفريقى على يد وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى من المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، سجل عبدالملك زياية هدف الفريق الجزائرى فى الدقيقة 71، مستغلا كرة عرضية أرضية أودعها الشباك دون رقابة لكن عماد متعب أدرك التعادل للأهلى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.



الأهلى دخل المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما نافس سطيف باعتباره حامل لقب دورى الأبطال.



فى ركلات الترجيح سجل الأهلى أول خمس ضربات ترجيح بنجاح عن طريق مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عماد متعب، سعد سمير، محمود حسن تريزيجيه، وأهدر باسم على الركلة السادسة، بينما سجل لاعبو وفاق سطيف جميع الركلات الستة.



مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى، باسم على، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، حسام عاشور، حسام غالى "مؤمن زكريا"، عبدالله السعيد، وليد سليمان "عماد متعب"، محمود حسن تريزيجية، أحمد عبد الظاهر "النيجيرى بيتر إيبى".



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".












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