بعثة مودرن فيوتشر تتجه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) تتوجه اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر ، إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت بكأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب الفريق الجنوب أفريقي.

وكان الجهاز الإداري بفريق مودرن فيوتشر، قد توجه إلى جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء، لحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب، تمهيداً لاستقبال بعثة الفريق، وفي ذات السياق، تأكد غياب الثلاثي، مروان محسن، محمد فاروق، وأحمد رفعت، عن بعثة مودرن فيوتشر التي من المقرر أن تطير إلى جنوب أفريقيا غداً الأربعاء، لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مؤخراً قد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، فيما يعاني أحمد رفعت من تمزق في العضلة الخلفية، ومازال محمد فاروق يؤدي برنامجاً تأهيلياً.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.



