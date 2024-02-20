بلينكن يزور البرازيل بعد تصريحات للرئيس سيلفا أغضبت إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 21 شباط (بترا)- اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ زيارة إلى برازيليا عاصمة البرازيل بعد تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي أثارت غضب إسرائيلل تشبيهه عدوانها على غزة بــــ"المحرقة اليهودية".

وبحسب واشنطن تايمز، سيزور بلينكن برازيليا ثم يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قبل أن يتوقف في الأرجنتين حيث سيلتقي الرئيس الجديد خافيير ميلي.

ودان لولا بشدة ممارسات إسرائيل في غزة، وفي أعقاب الإعلان عن لقائه مع بلينكن، قال الرئييس اليساري المخضرم البالغ 78 عاما خلال زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي إن ما يحدث في قطاع غزة "ليس حربا، إنها إبادة جماعية".

وأضاف لولا "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ،, وفي الواقع لقد حدث عندما قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه".

وفي السياق، اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا نظيره الإسرائيلي كاتس بــــ"الكذب"، واصفا تصريحاته بأنها "غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها" و"مشينة" أيضا.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

21/02/2024 06:35:46

