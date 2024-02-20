انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
2/20/2024 11:21:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، بعد تراجع ممثال في نهاية الاسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء، 63 نقطة ليصل إلى 38564 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 144 نقطة ليصل إلى 15630 نقطة اي نجو 1 بالمئة من قيمة الأاسهم.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 4975 نقطة.
واستقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/ف ج
21/02/2024 06:29:48
MENAFN20022024000117011021ID1107877887
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