انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، بعد تراجع ممثال في نهاية الاسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء، 63 نقطة ليصل إلى 38564 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 144 نقطة ليصل إلى 15630 نقطة اي نجو 1 بالمئة من قيمة الأاسهم.

وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 4975 نقطة.

واستقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/ف ج

21/02/2024 06:29:48

