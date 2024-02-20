اسقاط عشر مسيّرات للحوثيين قبالة سواحل اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 21 شباط ( بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء، عن اشقاط عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن، فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أميركية بأضرار طفيفة جراء هجمات.

وبحسب واشنطن تايمز، تبنى الحوثيون هجمات ضد سفينتين أميركيتين.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن "طائرة وسفنا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء" أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20,00 من يوم الاثنين والساعة 00,30 من اليوم التالي.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن بحريتها دمّرت ليلا مسيّرتين فوق البحر الأحمر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هاتان المسيّرتان من ضمن الحصيلة التي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية عن إسقاطها.

وقالت سنتكوم إنّ مدمّرة أميركية أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن كان "موجّها نحوها" في وقت مبكر الثلاثاء، فيما دمّرت قوات أميركية مسيّرة ومنصة لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأصاب صاروخان بالستيان مضادان للسفن سفينة شحن الحبوب (سي تشامبيون) المملوكة لجهة أميركية وترفع العلم اليوناني، ما ألحق بها أضرارا طفيفة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

21/02/2024 06:26:29

