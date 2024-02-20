اسقاط عشر مسيّرات للحوثيين قبالة سواحل اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 21 شباط ( بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء، عن اشقاط عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن، فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أميركية بأضرار طفيفة جراء هجمات.
وبحسب واشنطن تايمز، تبنى الحوثيون هجمات ضد سفينتين أميركيتين.
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن "طائرة وسفنا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء" أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20,00 من يوم الاثنين والساعة 00,30 من اليوم التالي.
وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن بحريتها دمّرت ليلا مسيّرتين فوق البحر الأحمر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هاتان المسيّرتان من ضمن الحصيلة التي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية عن إسقاطها.
وقالت سنتكوم إنّ مدمّرة أميركية أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن كان "موجّها نحوها" في وقت مبكر الثلاثاء، فيما دمّرت قوات أميركية مسيّرة ومنصة لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأصاب صاروخان بالستيان مضادان للسفن سفينة شحن الحبوب (سي تشامبيون) المملوكة لجهة أميركية وترفع العلم اليوناني، ما ألحق بها أضرارا طفيفة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
21/02/2024 06:26:29
MENAFN20022024000117011021ID1107877886
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