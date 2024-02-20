Wednesday, 21 February 2024 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اسقاط عشر مسيّرات للحوثيين قبالة سواحل اليمن

2/20/2024 11:21:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 21 شباط ( بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء، عن اشقاط عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن، فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أميركية بأضرار طفيفة جراء هجمات.
وبحسب واشنطن تايمز، تبنى الحوثيون هجمات ضد سفينتين أميركيتين.
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن "طائرة وسفنا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء" أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20,00 من يوم الاثنين والساعة 00,30 من اليوم التالي.
وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن بحريتها دمّرت ليلا مسيّرتين فوق البحر الأحمر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هاتان المسيّرتان من ضمن الحصيلة التي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية عن إسقاطها.
وقالت سنتكوم إنّ مدمّرة أميركية أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن كان "موجّها نحوها" في وقت مبكر الثلاثاء، فيما دمّرت قوات أميركية مسيّرة ومنصة لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأصاب صاروخان بالستيان مضادان للسفن سفينة شحن الحبوب (سي تشامبيون) المملوكة لجهة أميركية وترفع العلم اليوناني، ما ألحق بها أضرارا طفيفة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
21/02/2024 06:26:29

MENAFN20022024000117011021ID1107877886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث