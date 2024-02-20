شادى مؤنس: موسيقى جودر تحمل روح المغامرة والرحلة ونقدمها بأوركسترا روسى

MENAFN - Youm7) قال الموسيقارشادى مؤنس مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال إن موسيقى هذا المسلسل ستكون موسيقى عالمية، حيث سيتم تسجيلها بأوركسترا روسى، وستحمل روح ألف ليلة وليلة وروح المغامرة وروح الرحلة المرتبطة برحلة شخصية جودر التى يقدمها الفنان والنجم ياسر جلال، فالموسيقى ستكون من نسيج الدراما المكتوبة.

وأضاف مؤنس، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: مؤكد سوف أستخدم التيمة الشهيرة الخاصة بسيموفونية ريمسكي كورساكوف "شهرزاد"، لكنها ليست الأساس لدي، ولكن الأساس هي موسيقى صنعتها عن الرحلة وما يقابل جودر من شخصيات ومن صراع مع الجن والبحث عن الكنوز، لكنها موسيقى غرائبية أسطورية تعبر عن هذا العام، فهي تميل للكلاسيك وأحيانا سنجد موسيقي شرقية خاصة بهذا العالم الأسطورى.

جدير بالذكر أن النجم ياسر جلال يقدم في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

قصص ألف ليلة وليلة كانت دائما علي مائدة الدراما الرمضانية، وتوقفت لفترة لكنها هذا العام تعود بشكل ومضمون مختلف من خلال حكاية شعبية في العصر الذهبي للإسلام، ونشاهد هنا جزء من أسمار الليالي للعرب مما يتضمن الفكاهة ويورث الطرب، وتعود الحكايات إلى القرون القديمة والوسطى لكل من الحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، ومعظم حكايات ألف ليلة وليلة كانت في الأساس قصصاً شعبية من عهد الخلافة، والجزء الأكبر من النص كُتب بأسلوب النثر، على الرغم من استخدام أسلوب الشعر أحياناً للتعبير عن العاطفة المتزايدة، وأحياناً تستخدم الأغاني والألغاز، ومعظم القصائد هي مقاطع مفردة أو رباعيّة، وبعضها يكون أطول من ذلك.

ومسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .