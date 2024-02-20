8 طرق لتنظيف الأحذية البيضاء بمكونات سهلة.. هترجعه جديد

MENAFN - Youm7) الأحذية البيضاء تمنحنا مظهرا رائعا، ويمكن ارتداؤها وتنسيقها مع كل شيء تقريبًا، ولكن يظل عيبها الأكثر إزعاجًا هو أنها تتسخ بسرعة ويصعب تنظيفها. ولمواجهة هذه المشكلة إليك بعض الطرق السريعة والفعالة في تنظيف الأحذية البيضاء وفقاً لموقع "stylecraze".- صودا الخبز والخل ضعي مقداراً من صودا الخبز ومقدارين من الخل في وعاء زجاجي، ضيفي القليل من الماء الدافئ، استخدمي فرشاة أسنان قديمة وافركي المعجون على جميع أنحاء الحذاء لبضع دقائق، ثم ضعي الحذاء في الغسالة أو اشطفيه بالماء ثم علقيه ليجف.- معجون الأسنان ضعي معجون الأسنان على البقع الموجودة بالحذاء، واتركي البقع منقوعة لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اشطفي الحذاء بالماء البارد أو ضعيه في الغسالة، ثم قومي بتعليقه حتى يجف.





كوتشي ابيض





- بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف ملعقة كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين والماء الدافئ، اجعلي هذا الخليط يبدو كأنه عجينة، استخدمي فرشاة أسنان قديمة لوضع ذلك المعجون على الحذاء أو على المناطق المتسخة، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة واشطفيه بالماء أو ضعيه في الغسالة.- الليمون وصودا الخبزقومي بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز ومعجون الأسنان، ضيفي مياه دافئة حتى تبقى عجينة سائلة، ضعي تلك العجينة السائلة على حذائك بالكامل وانقعيه لبضع ساعات، اغسلي حذاءك بالماء البارد أو في الغسالة، يمكنك بدلاً من ذلك فرك الليمون ورش صودا الخبز على جميع أنحاء حذائك، حيث إن الليمون له خصائص تبييض طبيعية.- صودا الخبز مع منظفات الغسيل والماء استخدمي كميات متساوية من صودا الخبز ومنظفات الغسيل، ضيفي القليل من الماء حتى يصبح معجونا ناعما، ضعي ذلك المعجون على الحذاء بالكامل واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريباً، ثم اغسلي الحذاء بالماء أو ضعيه في الغسالة، بعد ذلك علقيه ليجف.- مزيل طلاء الأظافر أو الأسيتون ضعي قطعة قطنة في الأسيتون وافركي بها المناطق المتسخة جيداً، واغسليه بالماء والصابون المسحوق أو السائل، ثم ضعي الحذاء في الغسالة وعلقيه ليجف.- الكحول قومي بوضع كمية صغيرة من الكحول على المناطق المتسخة، استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف البقعة بعناية، ثم اتركي الحذاء يجف في الهواء لبعض الوقت.- الماء الساخن والملح ضعي كمية كبيرة من الملح في كوب من الماء الساخن، امزجيهما معاً جيداً حتى يذوب الملح في الماء، اغمسي فرشاة الأسنان في ذلك الخليط ثم اغسلي البقع برفق حتى تختفي، ثم اتركي الحذاء يجف في الهواء.