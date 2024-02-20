8 طرق لتنظيف الأحذية البيضاء بمكونات سهلة.. هترجعه جديد

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- Youm7) الأحذية البيضاء تمنحنا مظهرا رائعا، ويمكن ارتداؤها وتنسيقها مع كل شيء تقريبًا، ولكن يظل عيبها الأكثر إزعاجًا هو أنها تتسخ بسرعة ويصعب تنظيفها. ولمواجهة هذه المشكلة إليك بعض الطرق السريعة والفعالة في تنظيف الأحذية البيضاء وفقاً لموقع "stylecraze".
- صودا الخبز والخل
ضعي مقداراً من صودا الخبز ومقدارين من الخل في وعاء زجاجي، ضيفي القليل من الماء الدافئ، استخدمي فرشاة أسنان قديمة وافركي المعجون على جميع أنحاء الحذاء لبضع دقائق، ثم ضعي الحذاء في الغسالة أو اشطفيه بالماء ثم علقيه ليجف.
- معجون الأسنان
ضعي معجون الأسنان على البقع الموجودة بالحذاء، واتركي البقع منقوعة لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اشطفي الحذاء بالماء البارد أو ضعيه في الغسالة، ثم قومي بتعليقه حتى يجف.
كوتشي ابيض
- بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز
امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف ملعقة كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين والماء الدافئ، اجعلي هذا الخليط يبدو كأنه عجينة، استخدمي فرشاة أسنان قديمة لوضع ذلك المعجون على الحذاء أو على المناطق المتسخة، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة واشطفيه بالماء أو ضعيه في الغسالة.
- الليمون وصودا الخبز
قومي بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز ومعجون الأسنان، ضيفي مياه دافئة حتى تبقى عجينة سائلة، ضعي تلك العجينة السائلة على حذائك بالكامل وانقعيه لبضع ساعات، اغسلي حذاءك بالماء البارد أو في الغسالة، يمكنك بدلاً من ذلك فرك الليمون ورش صودا الخبز على جميع أنحاء حذائك، حيث إن الليمون له خصائص تبييض طبيعية.
- صودا الخبز مع منظفات الغسيل والماء
استخدمي كميات متساوية من صودا الخبز ومنظفات الغسيل، ضيفي القليل من الماء حتى يصبح معجونا ناعما، ضعي ذلك المعجون على الحذاء بالكامل واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريباً، ثم اغسلي الحذاء بالماء أو ضعيه في الغسالة، بعد ذلك علقيه ليجف.
- مزيل طلاء الأظافر أو الأسيتون
ضعي قطعة قطنة في الأسيتون وافركي بها المناطق المتسخة جيداً، واغسليه بالماء والصابون المسحوق أو السائل، ثم ضعي الحذاء في الغسالة وعلقيه ليجف.
- الكحول
قومي بوضع كمية صغيرة من الكحول على المناطق المتسخة، استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف البقعة بعناية، ثم اتركي الحذاء يجف في الهواء لبعض الوقت.
- الماء الساخن والملح
ضعي كمية كبيرة من الملح في كوب من الماء الساخن، امزجيهما معاً جيداً حتى يذوب الملح في الماء، اغمسي فرشاة الأسنان في ذلك الخليط ثم اغسلي البقع برفق حتى تختفي، ثم اتركي الحذاء يجف في الهواء.
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