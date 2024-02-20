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القابضة الكيماوية: ملاحات مصر تستعيد عافيتها رغم التحديات

2/20/2024 11:21:49 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوي ، أن الملاحات المصرية التابعة لشركة النصر للملاحات، والتى تم دمج شركة المكس للملاحات فيها بدأت تستعيد عافيتها مؤخرا، لا سيما بعد تحول الشركة للربحية وتجاوز الخسائر السابقة.



وتمتلك الشركة ملاحات برج العرب والمكس بالإسكندرية، وبور فؤاد بمحافظة بورسعيد وسبيكة بشمال سيناء وهى من أجود الملاحات المصرية.





أضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن شركة النصر للملاحات تحولت إلى الربحية بعد دمج شركة المكس فيها بالرغم من معاناتها من ظروف خاصة بالملاحات، منها استقطاع مساحات أراضى من الملاحات بالإسكندرية، وبالتالي تم بذل جهود كبيرة لتطويرها وإعادتها لخريطة الإنتاج، وضخ استثمارات كبيرة.





أشار رئيس القابضة الكيماوية، انه فى الواقع كل ملاحة لها مشكلاتها الخاصة، ونتعامل معها خاصة ملاحة سبيكة بشمال سيناء، وهى من أهم ملاحات مصر وأكثرها نظافة لابتعادها تماما عن أي ملوثات، والتي عادت للعمل
بعد استقرار شمال سيناء، ونجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، وبالفعل وأضافت إضافة قوية للشركة، لكنها تحتاج أيضا لاستثمارات بعد توقفها لفترة طويلة لتأهيلها بشكل تام.





وكشف عماد الدين مصطفى أن هناك خطة لمضاعفة صادرات الملح خلال الفترة المقبلة، سواء الملح الخام أو الملح المصنع في صورة منتجات متنوعة لزيادة موارد النقد الأجنبى.














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