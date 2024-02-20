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الأعلى للثقافة يناقش حقوق مصر فى حماية حضارتها وفق الملكية الفكرية

2/20/2024 11:21:48 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، عبر لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور أشرف جابر بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار ومقررها الدكتور محمد السيد عبد الغني، ندوة بعنوان "حقوق مصر فى حماية حضارتها وفق قانون الملكية الفكرية"، فى تمام السادسة من مساء اليوم بقاعة الفنون.

يدير الندوة الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية ويشارك بها كل من: الدكتور أحمد راشد، مؤسس معهد حقوق حضارة بأمريكا وأستاذ العمارة بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآثار جامعة القاهرة عضو لجنة التاريخ والآثار، ونيرة أحمد جلال، باحثة ومفتشة آثار بالمتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة أعلن خلال الفترة الماضية عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ 31 مارس المقبل.







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