الأعلى للثقافة يناقش حقوق مصر فى حماية حضارتها وفق الملكية الفكرية

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، عبر لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور أشرف جابر بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار ومقررها الدكتور محمد السيد عبد الغني، ندوة بعنوان "حقوق مصر فى حماية حضارتها وفق قانون الملكية الفكرية"، فى تمام السادسة من مساء اليوم بقاعة الفنون.
يدير الندوة الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية ويشارك بها كل من: الدكتور أحمد راشد، مؤسس معهد حقوق حضارة بأمريكا وأستاذ العمارة بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآثار جامعة القاهرة عضو لجنة التاريخ والآثار، ونيرة أحمد جلال، باحثة ومفتشة آثار بالمتحف المصري الكبير.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة أعلن خلال الفترة الماضية عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ 31 مارس المقبل.
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