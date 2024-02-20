التفاصيل الكاملة لتغريم أبل 500 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Youm7) تواجه شركة آبل عقوبة مالية كبيرة في الاتحاد الأوروبي، تصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو (539 مليون دولار أمريكي)، بسبب انخراطها في ممارسات تخنق المنافسة ضد خدمة الموسيقى الخاصة بها، آبل ميوزيك، على منصة آيفون.بداية المشكلة

يأتي هذا التطور في أعقاب تحقيق بدأه المنظمون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، نتيجة لشكوى قدمتها سبوتيفاي في عام 2019، واتهمت الشكوى شركة آبل بتنفيذ سياسات منعت التطبيقات من إعلام المستخدمين بالبدائل الأقل تكلفة لـ آبل ميوزيك.

يكمن جوهر المشكلة في جهود آبل للحفاظ على رقابة صارمة على نظام مدفوعات متجر التطبيقات الخاص بها، مما يحد بشكل فعال من التطبيقات والمستخدمين للمعاملات داخل هذا النظام البيئى.وسلطت شكوى سبوتيفاي الضوء على كيف أدت سياسات أبل إلى إضعاف المنافسة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق تحقيق في الأمر في عام 2020.تفاقم الأزمة

في البداية، كان لدى الاتحاد الأوروبي نطاق أوسع من الاعتراضات، لكنه قام بتضييق نطاقها للتركيز على رفض شركة Apple السماح للمطورين بالربط باشتراكاتهم الخاصة داخل تطبيقاتهم، حيث يشار إلى أن شركة آبل عدلت هذه السياسة في عام 2022 بعد الضغوط التنظيمية التي مارستها اليابان.

ورغم أن الغرامة البالغة 500 مليون يورو كبيرة، فإنها تتضاءل مقارنة بالعقوبة المحتملة التي تبلغ نحو 40 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من عائدات شركة أبل العالمية السنوية، والتي تم أخذها في الاعتبار عندما قام الاتحاد الأوروبي بتحديث اعتراضاته في العام الماضي.وفي قضية ذات صلة عام 2020، فرضت السلطات الفرنسية في البداية غرامة تتجاوز مليار دولار على شركة آبل، تم تخفيضها لاحقًا إلى حوالي 366 مليون دولار بعد استئناف الشركة.وفيما يتعلق بالغرامة الحالية، صرحت ممثلة شركة أبل، إيما ويلسون، بأن الشركة "لا تعلق على التكهنات" ووجهت الاستفسارات إلى التصريحات السابقة، وفي فبراير من العام السابق، أعربت المتحدثة باسم شركة أبل، هانا سميث، عن أملها في أن تتوقف المفوضية الأوروبية عن متابعة القضية، التي قالت إنها "ليس لها أي أساس".يسلط فرض هذه الغرامة من قبل الاتحاد الأوروبي الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها عمالقة التكنولوجيا فيما يتعلق بالتدقيق التنظيمي لممارساتهم التجارية، كما يسلط الضوء على تعقيدات الحفاظ على التوازن بين تعزيز السوق التنافسية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي.