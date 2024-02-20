13 ألف مستخدم يشاهدون فيديوهات بيوت جيرانهم بسبب خلل أمني في كاميرات مراقبة

قالت شركة «ويز» المصنعة للكاميرات الذكية إن بعض المستخدمين شاهدوا الأسبوع الماضي مقاطع فيديو من كاميرات بيوت جيرانهم لا تعود لمنازلهم بسبب خلل أمني.

وقالت الشركة في بريد إلكتروني أرسلته إلى المستخدمين ونشره موقع «سي إن إن» إن انقطاعا استمر عدة ساعات الجمعة الماضي ترك مقاطع الفيديو من الكاميرات غير متاحة بسبب خلل مع شريكها في الحوسبة السحابيةAWS ، وبينما كانت «ويز» تعمل على إعادة تشغيل الكاميرات، واجه حوالي 13 ألف مستخدم مشكلة أمنية، حيث شاهدوا صور مصغرة خاطئة من مستخدمين آخرين في تطبيق «ويز» ونقر حوالي 1500 مستخدم على علامات التبويب التي تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالأشخاص الآخرين، مما جعل الصورة المصغرة أكبر وفي بعض الحالات سمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع فيديو من كاميرات مستخدمين آخرين.

وتلقي «ويز» باللوم في الحادث على «ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بجهة خارجية» بدأت في استخدامها في نظامها، وقالت الشركة إن النظام تلقى ظروف تحميل غير مسبوقة ناجمة عن عودة الأجهزة إلى العمل جميعها في وقت واحد، بسبب تدفق الطلب، وخلطت المعرفات بين الأجهزة والمستخدمين و"ربطت بعض البيانات بحسابات غير صحيحة".

وقالت الشركة إنها أبلغت المستخدمين المتأثرين وأضافت طبقة جديدة من التحقق للمستخدمين لرؤية الصور المصغرة والفيديوهات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

وقالت الشركة في بيان لها: نعلم أن هذا خبر مخيب للآمال، إنه لا يعكس التزامنا بحماية العملاء أو يعكس الاستثمارات والإجراءات الأخرى التي اتخذناها في السنوات الأخيرة لجعل الأمن أولوية قصوى في «ويز».

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتأثر فيها «ويز» بحادث أمني، حيث في عام 2019، تسبب تسرب للبيانات في تعرض ملايين عناوين البريد الإلكتروني للعملاء وكذلك عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين حصلوا على إذن لمشاهدة مقاطع الفيديو من الكاميرات، كما تم ترك قائمة بالكاميرات في منازل العملاء والرموز المستخدمة للاتصال بالهواتف الذكية والمساعدين الشخصيين مثل Alexa مفتوحة للعرض العام.

وتقوم «ويز»، التي بدأها ثلاثة موظفين سابقين في أمازون، بصنع كاميرات تكلف 20 دولارا فقط، أقل بكثير من المئات من الدولارات التي تكلفها العديد من المنتجات المنافسة.



