انطلق إلى مستقبل مشرق واستثمر اليوم بأبرز العلامات التجارية في المنطقة!

هل أنت مستعد للانطلاق في رحلة تلتقي فيها تطلّعاتك المالية بفرص لا حدود لها؟ إنّ عالم التداول والاستثمار في انتظارك، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهيأة لتكون لاعباً رئيسياً في هذا السوق الواعد، وتأكّد أن الآن، وأكثر من أي وقت مضى، هي اللحظة المثالية لاغتنام إمكانيات النمو المالي والازدهار إذا قمت باختيار الطريقة الأنسب للقيام بذلك.

إن كنت تبحث عن الاستثمار بعلامات تجارية كبيرة ومعروفة في المنطقة العربية مثل بنك الراجحي، وإعمار، وفوري، وبنك أبو ظبي التجاري، وغيرها، فتطبيق "أمانة " سيجيبك عن كل تساؤلاتك ويتيح لك هذا الأمر. إنّه التطبيق الذي سيمكّنك من الوصول إلى سوق الأسهم المحلّية والإقليمية وسوق الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار وعقود فروقات الفوركس والكريبتو والذهب والنفط وغيرها من الأسواق بصفر عمولة.

الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إنّ الاستثمار والتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيخوّلك أن تكون جزءاً من فرص النمو الكثيرة والكبيرة التي تشهدها هذه المنطقة. فهذه المنطقة ناشئة بامتياز وشركاتها تعد بفرص استثنائية لا حدود لها. والسوق المالي إلى ازدهار ونموّ في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عدة عوامل أبرزها:



ارتفاع أسعار النفط، فالعديد من دول الشرق الأوسط هي مصدر رئيسي للنفط والغاز، وتعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على عائدات النفط. وعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الدول ويتيح ذلك للحكومات والشركات المحلية فرصاً للاستثمار والنمو، مما ينعكس إيجاباً على أداء أسواق الأسهم.

التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات عديدة تخلق فرصاً جديدة للمستثمرين في سوق الأسهم.

إجراءات الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في هذه الدول والرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب جميع أنواع الاستثمارات. تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنى التحتية للأسواق المالية وتعزيز الشفافية وتبسيط القوانين المتعلقة بالاستثمار في أسواق الأسهم.

والاستثمار مع "أمانة" في هذه المنطقة يضمن لك اغتنام الفرص المتاحة في هذه الأسواق والاختيار بين الكثير من الأسهم والبدء بالتداول فوراً.

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التنظيم والرقابة والأمان: تطبيق "أمانة " يوفّر الأمان والخصوصية والموثوقية للمستخدمين وهو مرخّص من دول وجهات عالمية رائدة في مجال الأسواق المالية والاستثمار حيث التطبيق متوفّر.

سهولة الاستخدام والدعم: تطبيق سهل الاستخدام يقدّم ميزات عديدة منها الوصول السهل إلى الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير محتوى تعليمي ودعم من خبراء متخصصين متى احتجت إلى ذلك.

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