إي آند تعلن عن تسجيل صافي أرباح موحدة بقيمة 10.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3%

أعلنت شركة e& عن نتائجها المالية الموحدة للعام المالي 2023، حيث سجلت صافي أرباح موحدة قياسية بقيمة 10.3 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 3% على أساس سنوي.

وتأكيدًا على التزام المجموعة بخلق القيمة لمساهميها، يقترح مجلس إدارة e&& توزيع أرباح بقيمة 0.40 درهم إماراتي للسهم الواحد للنصف الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل إجمالي أرباح بقيمة 0.80 درهم إماراتي للسهم الواحد للسنة المالية 2023. بالإضافة إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيع أرباح تدريجية جديدة بزيادة قدرها 3 فلوس كل عام بدءًا من عام 2024، ليصل معدل توزيع الأرباح إلى 89 فلسًا بحلول السنة المالية 2026. يخضع هذا الاقتراح لموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي.

بلغت الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 8.3% على أساس سنوي، بأسعار صرف ثابتة، مدعومة بالتحول الناجح لأعمال المجموعة، وتوسيع قطاعات الأعمال وتنويع مصادر الإيرادات.

علاوة على ذلك، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.7% على أساس سنوي بأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 26.1 مليار درهم، مما أدى إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 49%، مما يسلط الضوء على الربحية القوية لعمليات e&.

ومع تسجيل نمو قوي في قاعدة المشتركين، سجلت شركة e& UAE أكثر من 14 مليون مشترك، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق، كما وصل إجمالي مشتركي المجموعة إلى 169 مليون، بزيادة قدرها 4% عن عام 2022.

وتأكيدًا على التزام المجموعة بخلق القيمة لمساهميها، يقترح مجلس إدارة e&& توزيع أرباح بقيمة 0.40 درهم إماراتي للسهم الواحد للنصف الثاني (يوليو إلى ديسمبر) من عام 2023، وهو ما يمثل إجمالي أرباح بقيمة 0.80 درهم إماراتي للسهم الواحد للسنة المالية 2023.

وقال رئيس مجلس الإدارة ، جاسم محمد بوعتبة الزعابي:“في عام 2023، نمت شركة e& من قوة إلى قوة. لقد قمنا بقيادة الابتكارات القائمة على التكنولوجيا، وتغلبنا على ظروف السوق العالمية الصعبة، وخرجنا أقوى، مما عزز مكانتنا كلاعب تكنولوجي عالمي رائد. إن أدائنا المالي القوي مع صافي أرباح قياسي قدره 10.3 مليار درهم إماراتي، ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 3%، هو شهادة على مرونتنا ووضعنا على المسار الصحيح للنمو المستقبلي.

“لا نزال نستمد الإلهام من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إن تصميمهم على تجاوز الحدود يشكل مثالاً رائعًا لما هو ممكن عندما تتوافق الرؤية الواضحة مع التميز في التنفيذ. وبالمثل، يظل التزامنا بجعل الإلكترونيات تجسيدًا للابتكار والتقدم والنمو ثابتًا. ترتكز رؤيتنا على الأهداف المزدوجة المتمثلة في تحقيق نمو مستدام للأعمال وتقنيات التحول الرقمي الرائدة. ومن تعزيز ركائز أعمالنا المتنوعة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة ومؤثرة، نحن ملتزمون بتمكين مشتركينا البالغ عددهم 169 مليون مشترك عبر عملياتنا. وأضاف الزعابي.

من جانبه قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: إن الأداء المالي القوي الذي حققته e& في عام 2023، حيث وصلت إيراداتها الموحدة إلى 53.8 مليار درهم، بنمو قدره 8.3% على أساس سنوي، بأسعار الصرف الثابتة، يعد بمثابة نجاح كبير. شهادة قوية على نجاح استراتيجية تحويل الأعمال لدينا.

"واصلت شركة e& ازدهارها كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ظلت واحدة من العلامات التجارية الأكثر قيمة وأقوى في العالم وأصبحت العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نمواً في المنطقة. وقد سلط هذا الضوء على تطورنا إلى مجموعة تقنية عالمية مدعومة بالأداء القوي لمحفظة علاماتنا التجارية. وسنواصل دفع حدودنا لنكون في طليعة العصر الرقمي من خلال تطوير الجيل التالي من الاتصال الرقمي والحلول المتطورة.

وأضاف دويدار: "أود أن أعرب عن تقديري لفرقنا الموهوبة على جهودهم وروحهم الابتكارية، التي تظل القوة الدافعة وراء نجاحنا. كما نعرب عن امتناننا لعملائنا ومساهمينا الأوفياء لثقتهم المستمرة في رؤيتنا. وللمضي قدمًا، أنا واثق من أن التزامنا بربط الأشخاص والشركات والمجتمعات من خلال التكنولوجيا سيستمر في دفع النمو المستدام في المستقبل.

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