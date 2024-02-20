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وزارة الصحة تحذر من إصابات أطفال المدارس بأدوار البرد المتكررة

2/20/2024 10:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت
وزارة الصحة
والسكان من أدوار البرد المتكررة عند الأطفال، خاصة الأطفال بالمدارس، مؤكدة أنها تتسبب فى أزمات صحية مختلفة، وقالت وزارة الصحة: "العديد من الأسر تعانى من إصابة أطفالهن بشكل متكرر في فترات قصيرة بأدوار برد متكررة".

وكشف الدكتور وجدى أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، عن أسباب الإصابات المتكررة بأدوار البرد قائلا: "إن بعض الأطفال يصابون بأنواع متكررة من أدوار البرد، ويسبب ذلك كحة مستمرة، لذلك يجب العرض على الطبيب المتخصص لتحديد ما إذا كان ذلك إصابة فيروسية أو تحسس في الجيوب الأنفية أو إصابة موحدة مابين الجيوب الأنفية وحساسية على الصدر وتعرف بالربو الشعبي".
وأضاف الدكتور وجدى أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان أن التشخيص المبكر ووصف العلاج بطريقة جيدة ووضع خطة لذلك تساعد في وقاية الأطفال من الإصابة بمثل هذه الأمراض، مع ضرورة إعطاء التطعيمات الوقائية، وتوفير سبل معيشية جيدة في المنزل.
وحول أسباب أدوار البرد المتكررة عند الأطفال قال أمين إنها تتمثل في التعرض المستمر للعدوى، حيث يتعرض الأطفال بشكل متكرر للفيروسات التي تسبب نزلات البرد من خلال الاختلاط مع الأطفال الآخرين في المدرسة، أو الحضانة.
وتابع: "أيضا ضعف الجهاز المناعي من الأسباب الهامة فقد يكون لدى بعض الأطفال جهاز مناعي ضعيف أكثر عرضة للإصابة بالعدوى"، واستكمل: "المعاناة من بعض الحالات الطبية المزمنة فيمكن أن تزيد بعض الحالات الطبية المزمنة، مثل الربو أو الحساسية، من خطر الإصابة بنزلات البرد لدى الطفل".
واستكمل: "أعراض أدوار البرد المتكررة عند الأطفال تتمثل فى سيلان الأنف، العطس، السعال، التهاب الحلق، الحمى، التعب"، مشيرا إلى أن علاج أدوار البرد المتكررة عند الأطفال لا يوجد علاج محدد لأدوار البرد المتكرر وتعتمد العلاجات على تخفيف الأعراض ويمكن أن تشمل هذه العلاجات مثل الراحة، فمن المهم أن يحصل الأطفال على قسط كافٍ من الراحة أثناء الإصابة بنزلة برد.
ويفضل أن يشرب الأطفال الكثير من السوائل لمنع الجفاف واستشارة الطبيب قبل الحصول على الأدوية المسكنة للألم أو خافضة للحرارة، حيث تساعد الأدوية المسكنة للألم أو خافضة للحرارة في تخفيف الحمى وآلام الجسم.
وينصح باستخدام قطرات أو بخاخات الأنف المالحة حيث يمكن أن تساعد قطرات أو بخاخات الأنف المالحة في تخفيف احتقان الأنف بالإضافة لأدوية السعال والبر فلا ينصح باستخدام أدوية السعال والبرد للأطفال دون سن 6 سنوات.





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