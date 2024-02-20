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مقاومة للسرطان وتقوى جهاز المناعة.. فوائد الياميش فى سفرة رمضان

2/20/2024 10:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عماد الدين حسن، حول ياميش رمضان والمكون من مجموعة من الفواكه المجففة، وفيما يلى نرصد أهم الفوائد الصحية للبلح والزبيب وجوز الهند والتين المجفف، ضمن أبرز أنواع ياميش رمضان:

1- البلح: غني بالحديد والمواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية الهامة للمناعة والجهاز الهضمي، ويتميز باحتوائه على نسبة بسيطة من البروتين والنسب اليومية الهامة من الكربوهيدرات والسكريات والبوتاسيوم والزنك، ومن العادات الهامة هي البدء بالإفطار بالبلح أو التمر سُنة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

2- التين المجفف: يحتوى على نسبة عالية من الألياف الصحية، التي تساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الجهاز الهضمى، يحتوى على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من أمراض القلب المزمنة، ويتميز باحتوائه على فيتامين ب والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك، ما يؤدى إلى الوقاية من الأنيميا.
3- الزبيب: من أهم الفواكه المجففة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين B6 والمنجنيز والهامة لصنع خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم واسترخاء الأوعية الدموية. وأيضا على الألياف المفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، ما يساعد على منع الإمساك وتسريع عملية الهضم. وغنى بمضادات الأكسدة والمواد الفينولية التى تحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأيضا خفض ضغط الدم ومستويات السكر فى الدم.
4- جوز الهند: فهو يحتوى على مضادات أكسده قوية ويقلل من حالات الإجهاد ويقلل من أمراض القلب، ويقوم بتنشيط خلايا المخ وله خصائص فى مقاومة السرطان.








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