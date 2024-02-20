طائرة مساعدات عسكرية ألمانية تصل إلى الأردن لإرسالها لقطاع غزة

MENAFN - Youm7) وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية الأردنية (الأزرق)، طائرة مساعدات عسكرية ألمانية ثانية تحمل على متنها معدات طبية وأدوية لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى القاعدة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، والسفير الألماني في عمّان الدكتور بيرترام فون مولتكه.

وقال الدكتور مولتكه، في تصريح له، إن ألمانيا تستخدم جميع القنوات المتاحة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، مضيفا "أن المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية ضرورية لمساعدة الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح، ونحن فخورون بدعم عملها الشجاع".



وأشار مولتكه إلى أنه منذ شهر أكتوبر الماضي، ضاعفت الحكومة الألمانية مساعداتها الإنسانية للشعب الفلسطيني بأكثر من ثلاثة أضعاف وأرسلت عدة طائرات إغاثية إلى المنطقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.



وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للقطاع.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة ومنذ بداية الحرب بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، حيث قامت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي الأردني باتجاه مطار العريش الدولي والتي بلغت حتى الآن (42) طائرة، إضافة إلى (11) عملية إنزال جوي نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية، وذلك لأسناد القطاع الصحي وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.



