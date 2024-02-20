واشنطن تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف القتال في غزة لمدى 6 أسابيع

MENAFN - Youm7) قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن الدولي يسعى لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المشروع الأمريكي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وإفراج تدريجي عن الرهائن.



ويشدد مشروع القرار الأمريكي معارضة الولايات المتحدة للتوغل الإسرائيلي الوشيك في مدينة رفح بجنوب غزة "في ظل الظروف الحالية"، ويؤكد على رفضه لـ "التهجير القسري" لأي مدنيين.



واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الدول العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.



ووصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، في بيان بعد التصويت، القرار بأنه غير مسؤول، بحسب ما أوردت "واشنطن بوست".



وأضافت أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار خاص بها يحث على دعم تلك الخطة، بما في ذلك ما تسميه "وقف إطلاق النار المؤقت" في تصويت مستقبلي.

وقالت جرينفيلد "في حين أننا لا نستطيع أن نؤيد قرارا من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في النص الذي نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نتقاسمها جميعا: نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس، يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، بناءً على صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن".



