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القيادة المركزية الأمريكية: تعرض ناقلة حبوب أمريكية لإطلاق صاروخين من الحوثيين

2/20/2024 10:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، تعرض ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان بخليج عدن لإطلاق صاروخين من مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها.



وأضافت القيادة في بيان نشر على حسابها على منصة "إكس" أنه في 19 فبراير، أطلق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة "إم/في سي شامبيون"، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني في خليج عدن ، ولم يُبلغ سوى عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات، وواصلت السفينة اتجاهها المقرر لتسليم الحبوب إلى عدن باليمن".



وأضاف البيان "عثرت قوات القيادة المركزية الأمريكية على قاذفة صواريخ أرض جو ودمرتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشار البيان أنه "تم إطلاق صاروخ باليستي إضافي مضاد للسفن.. لكنه لم يؤثر على أي سفن تجارية أو تابعة للتحالف".



ومضى البيان يقول "شنت طائرة بدون طيار هجومًا على سفينة إم/في نافيس فورتشيونا، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال، مما تسبب في أضرار طفيفة ولم تقع إصابات، وواصلت السفينة رحلتها نحو إيطاليا".



وأضاف البيان "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة بدون طيار في غرب اليمن كانت جاهزة للانطلاق على السفن في البحر الأحمر".



واختتم البيان بالقول لأنه تم تحديد الطائرات بدون طيار عبر نظام "سام" و "إيه إس سي إم" وإسقاطها من قبل قوات القيادة المركزية الأمريكية، ورأت أنها تمثل تهديدات وشيكة لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

ومن شأن هذه الإجراءات حماية الحقوق والحريات الملاحية وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمْنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.












MENAFN20022024000132011024ID1107877814

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