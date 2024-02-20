موريتانيا والاتحاد الأوروبى يتفقان على دعم وتفعيل الشراكات الثنائية

موريتانيا والاتحاد الأوروبى يتفقان على دعم وتفعيل الشراكات الثنائية
التاريخ
2/20/2024 10:27:32 PM
(MENAFN
- Youm7) أكدت موريتانيا والاتحاد الأوروبى ضرورة دعم وتفعيل الشراكة الثنائية والانتقال بها إلى مستويات بناءة.
جاء ذلك في بيان الثلاثاء في ختام الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال، وتم خلاله التأكيد على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدعيم والفعالية.
وبحث الجانبان سبل توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسار الديمقراطي والانتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة في يونيو المقبل وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، والطاقة، والصحة، وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة، والصيد البحري، وبحث الوضع العالمي والإقليمي.
حضر الاجتماع وزراء موريتانيون والسفير جويليم جونز، سفير الاتحاد الأوروبى فى نواكشوط والسفراء الأوروبيون فى نواكشوط.
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