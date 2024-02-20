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موريتانيا والاتحاد الأوروبى يتفقان على دعم وتفعيل الشراكات الثنائية

2/20/2024 10:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت موريتانيا والاتحاد الأوروبى ضرورة دعم وتفعيل الشراكة الثنائية والانتقال بها إلى مستويات بناءة.
 جاء ذلك في بيان الثلاثاء في ختام الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال، وتم خلاله التأكيد على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدعيم والفعالية.



وبحث الجانبان سبل توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسار الديمقراطي والانتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة في يونيو المقبل وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، والطاقة، والصحة، وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة، والصيد البحري، وبحث الوضع العالمي والإقليمي.



حضر الاجتماع وزراء موريتانيون والسفير جويليم جونز، سفير الاتحاد الأوروبى فى نواكشوط والسفراء الأوروبيون فى نواكشوط.












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