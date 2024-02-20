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4 تجارب مميزة لمصر فى الحفاظ على التنوع البيولوجى أبرزها منع الصيد البرى

2/20/2024 10:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) باتت مصر لديها عدد من التجارب المميزة والرائدة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، والموارد الطبيعية، باعتباها حق طبيعى للاجيال المقبلة، حيث أقدمت وزارة البيئة على العديد من التجارب الرائدة فى الحفاظ علي الأنواع المهددة بالانقراض من الطيور وحمايتها، والحفاظ عليها على مرورها بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح، من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب باستخدام الرادارات.
وهناك إيجابية لتأثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى داخل بحيرة ناصر، وكذلك منع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر، من اجل الحفاظ علي التنوع البيولوجي، وكذلك حماية الموارد الطبيعية فى مصر، من أجل حماية الأنواع
النادرة، والحد من آثار التغيرات المناخية، لحمايتها كحق
للأجيال المقبلة.
تجربة مصرالأخرى هى الخاصة بالمشاركة مع دولة الإمارات عبر صندوق الحفاظ علي طائر الحبارى، وأيضاً إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل الخاص بتكويد السلاحف البحرية وما يمله من إجراءات إطلاق سراح السلاحف لبيئتها الطبيعية، ومنع وحظر صيدها وبيعها.
وهناك أيضا مشروع دمج التنوع البيولوجي مع السياحة فى مصر، الذى يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها وزارة البيئة، لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، إضافة الى محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، و وجود تحدي طرح قضايا حول حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، وهو قطاع اقتصادي حيوى فى مصر، وبدء المشروع عام 2018
بالتزامن مع
العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي.
وزارة البيئة
بدأت أيضا العمل علي تغيير لغة الحوار حول مفهوم المحميات الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها، حيث تم
تطويرعدد من المحميات، منها المحميات الموجودة بمنطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، كما تم إصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء.
يذكر أن أكبر نجاح لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة، هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة،
لإدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، الذى ربط الأنشطة السياحية
للأفراد بالمحميات، مما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات، ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال والشباب، وتم وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج".








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