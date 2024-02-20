تعرف على أبرز أكلات صوم يونان فى الكنيسة الأرثوذكسية

(MENAFN
- Youm7) تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هذا العام صوم يونان فى 26 فبراير الجارى، والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذى يمتد لمدة 3 أيام وذلك تشبهَا بيونان النبى.
أكلات صوم يونان
ويعتبر صوم يونان من حكم أصوام المرتبة الأولى، فيصام انقطاعيًا طوال الثلاث أيام إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، مثله فىذلك مثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، ويأتى هذا الصوم قبل صوم القيامة بـ15 يومًا.
ويقول الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن صوم يونان مدته 3 أيام، ويسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذى يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) ممايدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة السيد المسيح.
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