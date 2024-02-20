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تعرف على أبرز أكلات صوم يونان فى الكنيسة الأرثوذكسية

2/20/2024 10:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هذا العام صوم يونان فى 26 فبراير الجارى، والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذى يمتد لمدة 3 أيام وذلك تشبهَا بيونان النبى.




أكلات صوم يونان


ويعتبر صوم يونان من حكم أصوام المرتبة الأولى، فيصام انقطاعيًا طوال الثلاث أيام إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، مثله فىذلك مثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، ويأتى هذا الصوم قبل صوم القيامة بـ15 يومًا.



ويقول الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن صوم يونان مدته 3 أيام، ويسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذى يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) ممايدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة السيد المسيح.












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