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مجلس الحديث الرابع عشر ينعقد اليوم لشرح الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار

2/20/2024 10:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصري في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة، تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي، اليوم الأربعاء
عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب : استحباب مكافأة المُهدِي بالدعاء للمُهدَى له إذا دعا له عند الهدية. وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:-

1- أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

2- أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر .

3- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

مع منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، وسنعلن تباعًا ولاحقًا مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان 1445هــ.












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