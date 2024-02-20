مجلس الحديث الرابع عشر ينعقد اليوم لشرح الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار

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- Youm7) في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصري في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة، تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي، اليوم الأربعاء
عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب : استحباب مكافأة المُهدِي بالدعاء للمُهدَى له إذا دعا له عند الهدية. وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:-
1- أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.
2- أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر .
3- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.
مع منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، وسنعلن تباعًا ولاحقًا مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان 1445هــ.
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