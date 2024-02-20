الرئيس النمساوي يؤكد أهمية دور الدبلوماسية في القدرة على إدارة الصراعات

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين،الثلاثاء، أهمية دور الدبلوماسية في القدرة على إدارة الصراعات وتعزيز التفاهم والبحث المشترك عن حلول للمشاكل الملحة وذلك بروح التعاون الدولي.

جاء ذلك خلال ترحيب الرئيس، بالسفراء الجدد في فيينا لدول تونس وكينيا وقبرص وصربيا والمكسيك وإيطاليا والدومنيكا.

وأوضح الرئيس أن السفراء الجدد موضع ترحيب حار في عملهم كممثلين رسميين لبلدانهم في النمسا.

من جانب أخر، قال الرئيس أن النمساويين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا ببلدان غرب البلقان، تاريخيًا واقتصاديًا وعلى مستوى العلاقات الشخصية، مشيرًا إلى أنه على قناعة تامة بأن المنظور الواقعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول منطقة غرب البلقان أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

