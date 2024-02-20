الخارجية الروسية: بحث الاستعدادات لعقد اجتماع فلسطيني داخلي مع فتح وحماس في موسكو

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أجرى محادثات هاتفيا مع عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح" عزام الأحمد والمسؤول الكبير في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، لبحث الاستعدادات لعقد اجتماع فلسطيني داخلي في موسكو.

وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "الاهتمام كان منصبًا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الكارثة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة".

وأشار البيان أيضًا إلى أن الجانبين "تبادلا بشكل شامل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتحضير لعقد الاجتماع الفلسطيني-الفلسطيني المقرر عقده في أواخر فبراير - أوائل مارس في موسكو".



وأضاف أن روسيا "أكدت موقفها الأساسي الثابت الداعم للوحدة الفلسطينية فيما يخص البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".





