الأمين العام للناتو يتوقع التزام كندا باستثمار 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الدفاع

(MENAFN
- Youm7) توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، أن تفى كندا بتعهدها باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وفي مقابلة على شبكة "سى تى فى" الكندية، قال ستولتنبرج إن كندا لم تحدد بعد موعدًا محددًا للوفاء بالتزاماتها بالإنفاق.
واضاف "لكنني أتوقع أن تفي كندا بتعهدها باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع، لأن هذا وعد قطعناه جميعا"، مشيرا إلى الأهمية الجغرافية لكندا على المسرح العالمي باعتبارها الدولة التي تتمتع بثاني أطول خط ساحلي.
وتابع: "كندا اقتصاد كبير، وعضو في مجموعة السبع... ما تفعله كندا مهم حقًا"، مستشهدًا أيضًا بإعلانات كندا حول زيادة تمويل نوراد، وخططها لشراء طائرات مقاتلة من طراز اف-35، وزيادة وجودها.
وقال ستولتنبرج: "كل هذا جيد، كل هذا مهم". "لكن بالطبع، يجب على كندا، مثل جميع الحلفاء الآخرين، أن تفي بتعهدها باستثمار 2%، لأننا بحاجة إلى ذلك في عالم أكثر خطورة".
وتواجه كندا منذ فترة طويلة دعوات لإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في الناتو منذ أكثر من عقد من الزمن.
وفي عام 2024، ارتفع عدد أعضاء الناتو المتوقع أن يحققوا هدف الـ 2% إلى 18 من 11، لكن كندا ليست من بينها. ويوجد حاليا 31 عضوا في حلف شمال الأطلسي.
MENAFN20022024000132011024ID1107877804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.