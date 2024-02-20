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الأمين العام للناتو يتوقع التزام كندا باستثمار 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الدفاع

2/20/2024 10:27:24 PM
(MENAFN- Youm7) توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، أن تفى كندا بتعهدها باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وفي مقابلة على شبكة "سى تى فى" الكندية، قال ستولتنبرج إن كندا لم تحدد بعد موعدًا محددًا للوفاء بالتزاماتها بالإنفاق.

واضاف "لكنني أتوقع أن تفي كندا بتعهدها باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع، لأن هذا وعد قطعناه جميعا"، مشيرا إلى الأهمية الجغرافية لكندا على المسرح العالمي باعتبارها الدولة التي تتمتع بثاني أطول خط ساحلي.

وتابع: "كندا اقتصاد كبير، وعضو في مجموعة السبع... ما تفعله كندا مهم حقًا"، مستشهدًا أيضًا بإعلانات كندا حول زيادة تمويل نوراد، وخططها لشراء طائرات مقاتلة من طراز اف-35، وزيادة وجودها.

وقال ستولتنبرج: "كل هذا جيد، كل هذا مهم". "لكن بالطبع، يجب على كندا، مثل جميع الحلفاء الآخرين، أن تفي بتعهدها باستثمار 2%، لأننا بحاجة إلى ذلك في عالم أكثر خطورة".

وتواجه كندا منذ فترة طويلة دعوات لإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في الناتو منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي عام 2024، ارتفع عدد أعضاء الناتو المتوقع أن يحققوا هدف الـ 2% إلى 18 من 11، لكن كندا ليست من بينها. ويوجد حاليا 31 عضوا في حلف شمال الأطلسي.








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