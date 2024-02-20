لافروف: روسيا ترفض التدخلات الخارجية فى شؤون فنزويلا

وخلال زيارة سيرجى لافروف لكاراكاس الثلاثاء، استقبله الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، كما أجرى مباحثات مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل ونائبة الرئيس ديلسي رودريجيز.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي مع الوزير الفنزويلى إنه لا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو أي دولة أخرى، ولا يجوز التدخل في المشاكل الموجودة في العلاقات بين دولتين محددتين.

وأضاف أن موقف رئيس فنزويلا وحكومتها يتمثل في ضرورة إجراء الحوار، مشيرا إلى أن لقاء لوزيري خارجية فنزويلا وغويانا قد عقد، والعمل جار لتحضير لقاء بين رئيسي البلدين.

وأكد أن هناك أساسا للحوار البناء ونحن نؤيد التوصل إلى التوافق.

وبشأن الأزمة الداخلية في فنزويلا أشار لافروف إلى أن موسكو على استعداد للمساعدة في إقامة الحوار بين السلطات والمعارضة الفنزويلية بتلك الأشكال التي تهتم بها الحكومة الشرعية للجمهورية البوليفارية. وهذا موقفنا الثابت الذي لم يتغير أبدا ولا يزال قائما.

وقال لافروف إنه بحث خلال زيارته لفنزويلا كذلك التعاون بين موسكو وكاراكاس في إطار "أوبيك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز، معتبرا ذلك اتجاهين واعدين للتعاون، مضيفا أن اتجاها واعدا آخر هو استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، الذي بحثه لافروف خلال زيارته أيضا.

وبحثت روسيا وفنزويلا كذلك التعاون في مجالات النفط واستثمار حقول الغاز والزراعة والطب وغزو الفضاء وكذلك في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وقام لافروف بزيارته لفنزويلا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية، التي قد

زار في مستهلها كوبا. ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماع وزراء الخارجية لدول مجموعة العشرين، الذي يعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 20 إلى 22 فبراير.