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مودرن فيوتشر يغلق صفحة الدورى استعداداً لسوبر سبورت فى الكونفدرالية

2/20/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى، صفحة دوري NILE، بعد التعادل الأخير الذي حققه الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة 13 من عمر المشابقة المحلية، وذلك للتركيز على اللقاء المقبل أمام سوبر سبورت بالكونفدرالية.




ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب الأخير، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدف نظيف.




في ذات السياق،
تأكد غياب الثلاثي، مروان محسن، محمد فاروق، وأحمد رفعت، عن بعثة مودرن فيوتشر التي من المقرر أن تطير إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الإفريقية.



وكانت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مؤخراً قد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، فيما يعاني أحمد رفعت من تمزق في العضلة الخلفية، ومازال محمد فاروق يؤدي برنامجاً تأهيلياً.



وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها 25 من نفس الشهر.



ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.












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