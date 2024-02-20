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اليوم ..لقاءات قوية فى ثانى جولات دور الـ8 بدورى رجال الكرة الطائرة

2/20/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Youm7)
تقام اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد ثانى جولات دور الـ 8 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 4 مواجهات .



وتشهد مواجهات هذا الدور لقاءات بين كلا من ، سموحة مع بتروجت و وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى و الأهلى مع ايسترن كومبانى و الزمالك مع طلائع الجيش .



قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.



وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.



ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.



فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.












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