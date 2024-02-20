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الأهلى يستعرض تغيير حافلة فريق الكرة.. فيديو

2/20/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) استعرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك التغيير الذى طرأ على حافلة فريق الكرة قبل السفر اليوم لغانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.



وتغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة صباح اليوم الأربعاء في طريقها لغانا لخوض لقاء جديد بدوري الأبطال الإفريقي.



ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.



ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.



وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.












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