مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية: غلق الملعب الرئيسى لمدة 4 أيام

(MENAFN
- Youm7) أعلن المهندس محمد الشافعي، مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أنه سيتم إغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل استعادة بريقه مجددًا.
وأوضح "الشافعى"، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى، أنه سيتم إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق، لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد، وظهر ذلك جليًا في مواجهة الزمالك الأخيرة.
وتابع: انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي على أرض الملعب، وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة.
ويستعد الإسماعيلي للقاء الجونة، الإثنين المقبل، على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.
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