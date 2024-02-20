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مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية: غلق الملعب الرئيسى لمدة 4 أيام

2/20/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس محمد الشافعي، مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أنه سيتم إغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل استعادة بريقه مجددًا.



وأوضح "الشافعى"، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى، أنه سيتم إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق، لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد، وظهر ذلك جليًا في مواجهة الزمالك الأخيرة.



وتابع: انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي على أرض الملعب، وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية.



وأشار إلى أنه سيتم تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة.



ويستعد الإسماعيلي للقاء الجونة، الإثنين المقبل، على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.














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