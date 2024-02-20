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الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

2/20/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) أنهى مسئولو نادى الزمالك، إجراءات سفر بعثة الفريق إلى الجزائر، لمواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها يوم 25 فبراير الجارى .
ويلتقى الزمالك مع أبو سليم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية،و التي تقام بإستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية
حيث يطير الفريق إلى الجزائر غدا الخميس.

وغادر أمس الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، ومعه سعد عابدين إدارى الفريق الأول إلى الجزائر لإنهاء الترتيب لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.








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