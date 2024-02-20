الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) أنهى مسئولو نادى الزمالك، إجراءات سفر بعثة الفريق إلى الجزائر، لمواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها يوم 25 فبراير الجارى .
ويلتقى الزمالك مع أبو سليم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية،و التي تقام بإستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية
حيث يطير الفريق إلى الجزائر غدا الخميس.
وغادر أمس الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، ومعه سعد عابدين إدارى الفريق الأول إلى الجزائر لإنهاء الترتيب لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.
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