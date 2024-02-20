Wednesday, 21 February 2024 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بإيقاف العدوان على غزة

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 2 (كونا) -- أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء استخدام الولايات المتحدة مجددا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار قرار يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بايقاف عدوانها على قطاع غزة معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأمريكي لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي إن "الفيتو الأمريكي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على شعبنا في قطاع غزة ولتنفيذ هجومه الدموي على رفح".
وأضافت "هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تدعم وتوفر الحماية لسلطات الاحتلال وأن مشروع القرار الأمريكي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي".
وحملت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الآسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وقالت إن "هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس محذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN20022024000071011013ID1107877797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث