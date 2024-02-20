الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بإيقاف العدوان على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 2 (كونا) -- أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء استخدام الولايات المتحدة مجددا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار قرار يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بايقاف عدوانها على قطاع غزة معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأمريكي لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي إن "الفيتو الأمريكي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على شعبنا في قطاع غزة ولتنفيذ هجومه الدموي على رفح".
وأضافت "هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تدعم وتوفر الحماية لسلطات الاحتلال وأن مشروع القرار الأمريكي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي".
وحملت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الآسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وقالت إن "هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس محذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. (النهاية)
ن ق / م م ج
MENAFN20022024000071011013ID1107877797
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