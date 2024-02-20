البرلمان العربي يعرب عن الأسف لنقض مشروع قرار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 2 (كونا) -- أعرب البرلمان العربي اليوم الثلاثاء عن الأسف الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية.
وحذر البرلمان في بيان من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب للكيان الإسرائيلي المحتل.
واعتبر إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد "أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين" داعيا إلى ضرورة "إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية".
وشدد البرلمان على أن "استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني".
واستخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. (النهاية)
م ف م / م ع ح ع
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