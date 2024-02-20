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البرلمان العربي يعرب عن الأسف لنقض مشروع قرار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 2 (كونا) -- أعرب البرلمان العربي اليوم الثلاثاء عن الأسف الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية.
وحذر البرلمان في بيان من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب للكيان الإسرائيلي المحتل.
واعتبر إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد "أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين" داعيا إلى ضرورة "إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية".
وشدد البرلمان على أن "استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني".
واستخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. (النهاية)

م ف م / م ع ح ع




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